Россия — самая комфортная, самая лучшая, самая удобная для жизни страна

matveychev С самого начала СВО я в своих выступлениях предупреждал, что все так называемые релоканты обязательно вернутся из своих поездок, и глупо поступает тот, кто обрывает окончательно связи с Россией и делает какие-то громкие антироссийские заявления.
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