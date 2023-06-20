Неспешный разговор

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Россия — самая комфортная, самая лучшая, самая удобная для жизни страна

Россия — самая комфортная, самая лучшая, самая удобная для жизни страна

matveychev С самого начала СВО я в своих выступлениях предупреждал, что все так называемые релоканты обязательно вернутся из своих поездок, и глупо поступает тот, кто обрывает окончательно связи с Россией и делает какие-то громкие антироссийские заявления.

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