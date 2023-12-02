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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хотела бы пересмотреть соглашение с Nike, так как считает, что недополучает по нему. New Balance и Puma заинтересованы в каталонцах

«Барса» хотела бы пересмотреть соглашение с Nike, так как считает, что недополучает по нему. New Balance и Puma заинтересованы в каталонцах

По данным Diario Sport, проведя переговоры с различными компаниями, в каталонском клубе считают, что получают по соглашению с американским брендом сумму, которая ниже рыночной.

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