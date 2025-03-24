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Эксперт Степанов назвал прецедентом аудит силового блока США со стороны Маска

Эксперт Степанов назвал прецедентом аудит силового блока США со стороны Маска

Инструменты, разработанные Департаментом государственной эффективности под руководством Илона Маска, фактически охватывают весь силовой блок США, включая Пентагон, что представляет собой уникальный прецедент.

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