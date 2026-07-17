Трамп готов к дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, но решение пока не принял США рассматривают несколько вариантов продолжения ударов по Иран.
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Трамп готов к дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, но решение пока не принял США рассматривают несколько вариантов продолжения ударов по Иран.
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