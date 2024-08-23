У бывшей алтайской чиновницы забрали имущество, купленное на неподтвержденный доход

Вместе с мужем она купила участок с домом и недостроенные объекты На Алтае прокуратура отсудила в доход государства имущество, приобретённое бывшей чиновницей Министерства финансов региона Светланой Семеряковой на неподтверждённые доходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии