Евгений Мураев: Россия и Украина: Меморандумы, которые никто не читает, и требования, которые невозможно выполнить

Почему требования России к Украине кажутся невыполнимыми в текущих условиях? Как политический режим в Киеве влияет на международное признание Крыма и других регионов? И что стоит за законодательным запретом на героизацию и пропаганду нацизма в Украине? Российский меморандум подтверждает реальность лозунга о «братских народах».