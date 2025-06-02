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Евгений Мураев: Россия и Украина: Меморандумы, которые никто не читает, и требования, которые невозможно выполнить

Евгений Мураев: Россия и Украина: Меморандумы, которые никто не читает, и требования, которые невозможно выполнить

Почему требования России к Украине кажутся невыполнимыми в текущих условиях? Как политический режим в Киеве влияет на международное признание Крыма и других регионов? И что стоит за законодательным запретом на героизацию и пропаганду нацизма в Украине? Российский меморандум подтверждает реальность лозунга о «братских народах».

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