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Несекретные материалы

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Шмонали Почетный караул? И чо?

Шмонали Почетный караул? И чо?

Столько свинячьих визгов в сети, в ЖЖ, в частности, по этому поводу. С псевдо сокрушенными выводами: "какой инфоповод для наших врагов!" То есть, для тебя, в частности, да? Раз ты скулишь по этому поводу, не понимая элементарных вещей.

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