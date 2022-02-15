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«золотая минута суток»! Успей загадать желание! Секреты квантовой психологии!

«золотая минута суток»! Успей загадать желание! Секреты квантовой психологии!

#InstaКоучPro классный способ загадывания желанийОткрываю для вас знания квантовой психологии, в которую входит парапсихология, космогония, биоэнергетика и разные направления эзотерического характера! КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ? Этот вопрос мучает многих! Возможно вы перепробовали разные способы и это, ну никак не помогло! Есть эзотерическая техника загадывания желаний и называется она «Золотая минута суток»! Только в особенную минуту в сутках, когда стрелки часов стоят в нужном месте, важно УСПЕТЬ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ! Сколько раз можно загадывать желания таким способом? Этим «волшебным способом», можно загадывать желание хоть каждый день, но один раз в сутки и только в определённую минуту, поэтому техника так и названа «ЗОЛОТАЯ МИНУТА СУТОК» (ЗМС)! ВАЖНО сконцентрироваться на одном заветном желании и упорно загадывать его, одновременно мечтая о нем (визуализируя), делать это нужно в течении 33х дней, потом нужно убрать «важность» с желания и «отпустить его», т.

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