На ком на самом деле женятся богатые и знаменитые?

Некоторое время назад нашу страну потряс недюжий скандал!38-летний стендап-комик Слава Комиссаренко впервые в жизни женился, но на ком? Свадьба Славы Комиссаренко Пабам!!! Мужик женился на эскортнице! А еще на вебкамщице! Да кучи она еще и с Украины От такой новости у российских женщин, видимо давно и влажно мечтающих о Славе, ну прям очень мощно подгорело Внезапно Казалось бы, ну эскорт, ну вебкам, и чё? Кого в 21 веке этим удивишь? Жена Славы сделала несколько пластических операций, чтобы приобрести характерную внешность современной эскортницы с целью удачно устроиться в жизни А вот поди ж ты — наш народ сер но мудр к такому повороту в массе своей совершенно не готов Особенно когда дело касается заядлых холостяков, припозднившихся с женитьбой.