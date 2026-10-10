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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Она все чаще отказывала в близости, а я все еще был мужчиной»: Почему 38 лет терпела обман Наталья Гвоздикова

Шоу-бизнес: «Она все чаще отказывала в близости, а я все еще был мужчиной»: Почему 38 лет терпела обман Наталья Гвоздикова

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков были самой красивой парой советского кино. После «Рождённой революцией» зрители были уверены, что перед ними идеальная семья.

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