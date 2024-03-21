У лыжницы из ХМАО Кирилловой, потерявшей сознания после гонки на чемпионате России, случился шок

Тренер лыжной сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Турышев прокомментировал состояние Анастасии Кирилловой, которая потеряла сознание после финиша в командном спринте на Чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке.
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