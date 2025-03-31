Путин объяснил назначение Баканова в Роскосмос его прежними успехами

Президент России Владимир Путин сообщил о своем решении назначить Дмитрия Баканова на должность генерального директора Роскосмоса, отметив его достижения на предыдущих постах, в том числе в спутниковой компании «Гонец».
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