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Экс-хоккеист Гашек поддержал допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА

Экс-хоккеист Гашек поддержал допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек в соцсети Х отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России (все возраста до U-17 включительно) до международных турниров.

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