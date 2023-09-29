Экс-хоккеист Гашек поддержал допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА

Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Доминик Гашек в соцсети Х отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России (все возраста до U-17 включительно) до международных турниров.
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