«Сколько просадил бюджетных денег на бесполезный саммит в Швейцарии?» – от Зеленского требуют отчета

Политнавигатор Растерявший былую популярность, но отменивший выборы Владимир Зеленский и его команда должны воевать на фронте, а не просаживать огромные бюджетные средства на бесполезные пиар-поездки в дорогие места за границей.
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