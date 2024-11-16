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Apple объявила iPhone 6s Plus и XS Max устаревшими: что это значит для вас?

Apple объявила iPhone 6s Plus и XS Max устаревшими: что это значит для вас?

Apple добавила iPhone 6s Plus и iPhone XS Max в список устаревших устройств. Несмотря на это, ремонт останется возможным благодаря наличию запасных компонентов, хотя заказать новые запчасти уже нельзя.

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