⚖️ Крымчанина приговорили к 12,5 годам тюрьмы за сбыт крупной партии наркотиков По информации прокуратуры Севастополя, в июле 2023 года мужчина продал крупную партию наркотика за 690 тысяч рублей.
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⚖️ Крымчанина приговорили к 12,5 годам тюрьмы за сбыт крупной партии наркотиков По информации прокуратуры Севастополя, в июле 2023 года мужчина продал крупную партию наркотика за 690 тысяч рублей.