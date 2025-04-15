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Ефимов: свыше 150 миллионов кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с 2011 года

Ефимов: свыше 150 миллионов кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с 2011 года

С 2011 по 2024 год в столице ввели в эксплуатацию более 148,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построенной за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств, а с начала этого года — еще более 2,2 миллиона.

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Валентина Литвяк
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