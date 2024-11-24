В Курской области взяли в плен британца Андерсона и провели допрос

Военнослужащие ВС РФ впервые пленили иностранного наёмника украинской армии в Курской области. Согласно телеграм-каналу «Тройка», его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон, ему 22-года и прибыл он из Великобритании.
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