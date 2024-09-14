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Царьград

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Отдохнул на совесть. Почти половину своего срока Байден провёл в отпусках. Кто правил страной всё это время?

Отдохнул на совесть. Почти половину своего срока Байден провёл в отпусках. Кто правил страной всё это время?

Под самый занавес каденции президента США Джо Байдена всплыла ещё одна странная деталь, которая многое говорит о его руководстве.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Правил и правит аппарат. Цели поставлены, задачи определены. Это у нас то «партнеры», то «братские народы». И никак не остановим молох «до основанья, а затем». Развалили всё что можно. Процветают мародеры. Цели ставят нувориши. Границы нараспашку. На местах хозяйничают не имеющие никакого отношения к стране диаспоры. Из своего уже даже телегу собрать не можем. А вот Байден отдыхает. Надо же!
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