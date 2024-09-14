Отдохнул на совесть. Почти половину своего срока Байден провёл в отпусках. Кто правил страной всё это время?

АЮ

Александр Юткин

Правил и правит аппарат. Цели поставлены, задачи определены. Это у нас то «партнеры», то «братские народы». И никак не остановим молох «до основанья, а затем». Развалили всё что можно. Процветают мародеры. Цели ставят нувориши. Границы нараспашку. На местах хозяйничают не имеющие никакого отношения к стране диаспоры. Из своего уже даже телегу собрать не можем. А вот Байден отдыхает. Надо же!