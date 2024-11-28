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Против правнучки Чкалова уголовное дело завели после её интервью Кашину

Против правнучки Чкалова уголовное дело завели после её интервью Кашину

Уголовное дело в отношении правнучки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) заведено после её интервью журналисту Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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