Против правнучки Чкалова уголовное дело завели после её интервью Кашину

Уголовное дело в отношении правнучки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов и признанное иноагентом) заведено после её интервью журналисту Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).