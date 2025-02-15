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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гранат о «Динамо»: «Не спешит усиливать оборону, есть перекос в атаку. Надеюсь, что они и «Спартак» навяжут борьбу за чемпионство»

После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 4-е место, красно-белые – 3-е. «Хотелось бы, чтобы «Динамо» и «Спартак» смогли навязать соперникам борьбу за чемпионство.

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