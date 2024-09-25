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Медвежий угол

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Поклонская из царебожия ударилась в язычество

Поклонская из царебожия ударилась в язычество

Около       месяца  тому  назад,      2  сентября,  снова   всплыла      уже  подзабытая          и    когда-то   очень  популярная     пани  Поклонская.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
ВОТ.Фарисей,Галгофа.А  мы от славян произошли вообще то  если вы в курсе .Славяне мы и еврейское нам чуждо.Пусть язычники,но это вера НАШИХ предков.
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12 час.
Виктор Горшков
Мы все произошли от Бога (мы сыновья Божьи) и должны прийти к Богу уже более совершенными. Но путь к Богу у каждого свой. Сказано: &quot; Не суди,да не судим будешь&quot;.
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4 час.
Алексей Горшков
Не знаю - кое- какие поступки Поклонской меня ВОСХИЩАЮТ - когда в Госдуме ОДНА ИЗ ВСЕХ она не пресмыкалась пред &quot;гастролёрами&quot; из США, а некоторые ВОЗМУЩАЮТ - когда она на &quot;Бессмертный полк&quot; припёрлась с иконой, изображающей Николая II ! Я атеист, но какие-то МЕТАНИЯ от ультраправославия к язычеству считаю НЕНОРМАЛЬНЫМ !!! Что-то мне подсказывает, что И ТАМ, И ТАМ нет искренности! Вспоминается сериал &quot;Империя под ударом&quot;, где служанка главного героя говорит о Плеве (ушедшего из лютеран в католики, а из католиков - в православные): &quot;Нельзя менять веру, как перчатки&quot;! Или &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;, где Мюллер говорит Айсману: &quot;Отказ от прежнего мнения всегда плохо пахнет&quot;! Короче - есть русская пословица: &quot;Где родился - там и пригодился&quot;! А предположению, что Поклонская &quot;засланка&quot; Лондона или 404-й - лично я не верю! Скорее - сама по себе д... (пардон), скажем так: психически неустойчивая!
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34 мин.

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