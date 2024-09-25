Около месяца тому назад, 2 сентября, снова всплыла уже подзабытая и когда-то очень популярная пани Поклонская.
Поклонская из царебожия ударилась в язычество
Комментарии
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Вячеслав Васильев
ВОТ.Фарисей,Галгофа.А мы от славян произошли вообще то если вы в курсе .Славяне мы и еврейское нам чуждо.Пусть язычники,но это вера НАШИХ предков.
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12 час.
Виктор Горшков
Мы все произошли от Бога (мы сыновья Божьи) и должны прийти к Богу уже более совершенными. Но путь к Богу у каждого свой. Сказано: " Не суди,да не судим будешь".
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4 час.
Алексей Горшков
Не знаю - кое- какие поступки Поклонской меня ВОСХИЩАЮТ - когда в Госдуме ОДНА ИЗ ВСЕХ она не пресмыкалась пред "гастролёрами" из США, а некоторые ВОЗМУЩАЮТ - когда она на "Бессмертный полк" припёрлась с иконой, изображающей Николая II ! Я атеист, но какие-то МЕТАНИЯ от ультраправославия к язычеству считаю НЕНОРМАЛЬНЫМ !!! Что-то мне подсказывает, что И ТАМ, И ТАМ нет искренности! Вспоминается сериал "Империя под ударом", где служанка главного героя говорит о Плеве (ушедшего из лютеран в католики, а из католиков - в православные): "Нельзя менять веру, как перчатки"! Или "Семнадцать мгновений весны", где Мюллер говорит Айсману: "Отказ от прежнего мнения всегда плохо пахнет"! Короче - есть русская пословица: "Где родился - там и пригодился"! А предположению, что Поклонская "засланка" Лондона или 404-й - лично я не верю! Скорее - сама по себе д... (пардон), скажем так: психически неустойчивая!
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34 мин.
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