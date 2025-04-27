Долг погашен. Бойцы КНДР помогли ВС РФ выбить врага из Курской области

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Aleksandr Sobolev

алтайка🐷 ты опять в навозе!!! ((((В Бресте суд вынес приговор 44-летнему гражданину Белоруссии Вадиму Шевченко по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне ДНР. Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима. Обвиняемый — житель Бреста. До того, как уехал в Донбасс, работал на одном из предприятий города. Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья, а на Донбасс поехал в 2015 году. Он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Сначала был заместителем командира боевой машины, потом — гранатометчиком. Воевал под позывным «Ветерок». Он принимал участие в боевых действиях в Коминтерново и Саханке на юге ДНР. За несколько лет участия в боевых действиях он дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу. В конце 2018 года Шевченко уехал в Брест в отпуск, где написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. 🤓