Солдаты из КНДР помогли российской армии выбить украинских оккупантов из Курской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Долг погашен. Бойцы КНДР помогли ВС РФ выбить врага из Курской области
Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
алтайка🐷 ты опять в навозе!!! ((((В Бресте суд вынес приговор 44-летнему гражданину Белоруссии Вадиму Шевченко по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне ДНР. Мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима. Обвиняемый — житель Бреста. До того, как уехал в Донбасс, работал на одном из предприятий города. Службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья, а на Донбасс поехал в 2015 году. Он пояснил суду, что «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Сначала был заместителем командира боевой машины, потом — гранатометчиком. Воевал под позывным «Ветерок». Он принимал участие в боевых действиях в Коминтерново и Саханке на юге ДНР. За несколько лет участия в боевых действиях он дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу. В конце 2018 года Шевченко уехал в Брест в отпуск, где написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. 🤓
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8 час.
Николай Берлизов
Стоп-стоп-стоп, следим за руками! Вадима Шевченко осудили в 2019 году, когда СВО ещё и не начиналась. Тоже нехорошо, конечно, но тогда ни РФ ни Белоруссия официально в донбасском конфликте не участвовали.
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7 час.
Петр Ядренников
ОДКБ почему не помогает России. Путин какая от них помощь, не смешите.
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6 час.
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