Владимир Зеленский готов пойти на любые провокации, включая удары по своим городам и гражданскому населению с использованием «грязной бомбы», чтобы помешать урегулированию украинского конфликта и продолжения войны с РФ.
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