Святой престол заинтересовался Россией

@ Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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