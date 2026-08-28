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Позитив для оптимистов

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Святой престол заинтересовался Россией

Святой престол заинтересовался Россией

@ Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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