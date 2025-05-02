Зеленского заподозрили в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в желании скрыть условия сделки по ресурсам до ратификации в парламенте.
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