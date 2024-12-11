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Блиновская просит Верховный суд о снижении 1,2 млрд руб. налогов, пени и штрафа

Блиновская просит Верховный суд о снижении 1,2 млрд руб. налогов, пени и штрафа

Елена Блиновская просит Верховный суд России вернуть на новое рассмотрение в столичный Арбитражный суд ее иск к ИФНС России по Москве о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых на данный момент после части погашения блогером составляет более 1,2 млрд рублей .

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