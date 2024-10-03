Чипсы, лимонад и бургеры опаснее сигарет

Ученые установили, что фастфуд наносит здоровью больший вред, чем курение. «Быстрая» пища, богатая искусственными добавками и лишенная полезных веществ, может вызывать депрессию, тревожные расстройства и увеличивать риск серьезных заболеваний.
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