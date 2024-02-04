В Смоленске УФАС включило в «черный список» подрядчика из Москвы

По просьбе регионального фонда капремонта многоквартирных домов Смоленской области Смоленское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года московскую компанию «Архитектурно-Строительная Компания» за невыполнение в срок контрактных обязательств.