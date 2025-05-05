Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подала заявку на закрытие последнего ИП, которое у исполнительницы оставалось в России.
Певица Монеточка подала заявку на закрытие последнего ИП в России
Комментарии
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Eduard
Теперь она рабыня этих тупых крестьян усилино зубрит паршивый язык и лижит подошву их ног что бы не выгнали! ЛитваЛатвия и Эстония это города Швеции и Дании ,а не самозванных крестьян перед кем она унижается!
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18 час.
Eduard
Сейчас отличное время вернуть Прибалтику себе.Вот порты,открытое море и Калининградская область.Для этого простоюне признавать договора 1918 года ,где большевики-дураки,как пото Ельци и Горбачев подарили наши территории!
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18 час.
Eduard
Во-истину Гырдымова!
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18 час.
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