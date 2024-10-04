Режиссер «Людей в черном» Барри Зонненфельд рассказал, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке Однажды из-за этого всей команде пришлось эвакуироваться на три часа: ⏪Ну да, он пердит.
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Режиссер «Людей в черном» Барри Зонненфельд рассказал, что Уилл Смит постоянно пукал на съемочной площадке Однажды из-за этого всей команде пришлось эвакуироваться на три часа: ⏪Ну да, он пердит.