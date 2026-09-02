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ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Торезе в годы войны

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Торезе в годы войны

Немецко-фашистские захватчики расстреляли за время оккупации 577 жителей Тореза и соседних рабочих поселков, 4008 человек подвергли истязаниям и 9657 угнали в рабство.

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Leon D

Ну кто засекретил теперь не найдешь.
Почему современники долго тянули с рассекречиванием? Чего опасались?
Врага надо знать, а не прятать от народа.