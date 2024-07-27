Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • HotRS
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Сто тысяч одних военкомов и «бригады-зомби» в ВСУ: скандалистка Безуглая выболтала очередную военную тайну

Сто тысяч одних военкомов и «бригады-зомби» в ВСУ: скандалистка Безуглая выболтала очередную военную тайну

Скандальная украинская нардепка Марьяна Безуглая, «выпиленная» недавно из руководства подкомитетом Рады по обороне, выболтала в соцсети военную тайну – точную штатную численность украинских ТЦУ, занимающихся проведением мобилизации в ВСУ.

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Комментарии
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vnesterov1960 Нестеров
Олигархов на фронт.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ТЦКашников на фронт....Пусть сами побегают от наших снарядов...А не других заставляя.
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15 час.

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