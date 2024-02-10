Не хочешь есть — отнеси в музей: экоактивисты выплеснули суп на картину Моне

В субботу, 10 февраля, два представителя французского экологического движения “Продовольственный ответ” (Riposte alimentaire) облили супом знаменитую картину Клода Моне “Весна”, выставленную в Лионском музее изобразительных искусств, пишет “Московский комсомолец”.
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