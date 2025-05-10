Китай и США обсуждают снижение пошлин: Возможно снижение до 54%

Китай и США ведут переговоры в Женеве о торговых пошлинах. Вице-премьер Хэ Лифэн и министр финансов Скотт Бессент обсуждают возможность снижения пошлин с нынешних 145% до 50-54% для китайского импорта, что может снизить градус напряженности.
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