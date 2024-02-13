Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Филя не в ту дверь, эта считает ,что праздник гомосеков очень красив. Как обезьяны поклоняются всему иностранному. Мо...Певица Татьяна Бу...
  • Владимир Нелюбин
    Смерть фашистам...Нетаньяху сообщил...
  • Владимир
    Клоун видимо далёк от решений математических задач и знаний законов физики,  от того его мысли и идеи настолько прими...Зеленский приказа...

"Реал" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг" в матче 1/8 Лиги чемпионов

"Реал" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг" в матче 1/8 Лиги чемпионов

Испанский "Реал" оказался сильнее немецкого "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" и завершилась с результатом 1:0 в пользу мадридской команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх