"Реал" с минимальным счетом обыграл "РБ Лейпциг" в матче 1/8 Лиги чемпионов

Испанский "Реал" оказался сильнее немецкого "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" и завершилась с результатом 1:0 в пользу мадридской команды.