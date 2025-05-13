RuStore: 53% россиян загружают приложения из опасных и непроверенных источников

Более половины россиян (53%) хотя бы раз устанавливали мобильные приложения из сторонних источников, что повышает риск заражения устройств вредоносным ПО, включая CraxsRAT и NFCGate, способными похищать персональные данные и средства с банковских счетов.
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