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RuStore: 53% россиян загружают приложения из опасных и непроверенных источников

RuStore: 53% россиян загружают приложения из опасных и непроверенных источников

Более половины россиян (53%) хотя бы раз устанавливали мобильные приложения из сторонних источников, что повышает риск заражения устройств вредоносным ПО, включая CraxsRAT и NFCGate, способными похищать персональные данные и средства с банковских счетов.

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