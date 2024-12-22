Путин не исключил нормализации отношений с США

По его словам, Россия к этому готова. Отношения России и США могут нормализоваться. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале.
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