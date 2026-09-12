Америке лгали 25 лет? Опубликованы новые данные по терактам 11 сентября

Спустя долгие годы наконец стало известно, что власти Нью-Йорка скрывали правду об экологической опасности после падения «башен-близнецов».
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