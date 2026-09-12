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Позитив для оптимистов

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Америке лгали 25 лет? Опубликованы новые данные по терактам 11 сентября

Америке лгали 25 лет? Опубликованы новые данные по терактам 11 сентября

Спустя долгие годы наконец стало известно, что власти Нью-Йорка скрывали правду об экологической опасности после падения «башен-близнецов».

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