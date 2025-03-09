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От страданий в концлагере к восстановлению страны: история любви и стойкости Ветерана Великой Отечественной войны Надежды Подмазко

От страданий в концлагере к восстановлению страны: история любви и стойкости Ветерана Великой Отечественной войны Надежды Подмазко

Ветерану Надежде Андреевне Подмазко 100 лет. Она пережила ад немецкого концлагеря в годы Великой Отечественной войны, а после её окончания не жалела сил при восстановлении разрушенных городов и сёл советской Родины.

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