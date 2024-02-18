Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году и сколько на них потратят денег

Планы на последний год реализации нацпроекта "БКД" 21 участок дорог общей протяженностью 24,2 километра отремонтируют в Барнауле в рамках последнего года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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