«Большая медведица» затонула. Вероятна диверсия

Российская программа развития Северного морского пути получила очень тяжёлый удар. 24 декабря в Средиземном море затонул универсальный сухогруз, перевозивший ценное […] The post «Большая медведица» затонула.
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