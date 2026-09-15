Зеленский назначил Клименко главой национального центра кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Игоря Клименко главой национального координационного центра кибербезопасности, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.
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