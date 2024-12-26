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SPORT24.ru

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Файзуллаев: «За последние два года я отдыхал всего две недели. Бывало вообще не хотелось идти на тренировки»

Файзуллаев: «За последние два года я отдыхал всего две недели. Бывало вообще не хотелось идти на тренировки»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в беседе с авторами Sport24 Тиграном Арутюняном и Андреем Бабичем признался, что иногда у него пропадало желание ехать на тренировки.

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