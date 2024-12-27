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Вылетевший в Минводы самолет AZAL был вынужден вернулся в Баку

Вылетевший в Минводы самолет AZAL был вынужден вернулся в Баку

Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Азербайджан.Азербайджанский самолет, вылетевший сегодня из Баку в Минводы Ставропольского края, был вынужден вернуться обратно из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

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