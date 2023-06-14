"Золотоносные" шахты Грефа и Гуцериева

Бывшие угольные активы Рината Ахметова – шахты "Донской Антрацит" и "Обуховская" снова получила структура "СБК Премьер" (ранее её владел "Сбер", сейчас акционеры не раскрываются, но, по данным источников, она до сих пор может принадлежать "Сберу").