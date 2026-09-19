Америке достались новые заводы, Европе – дорогой газ: куда катится экономика ЕС

Экономическая модель Европейского союза, десятилетиями служившая мировым образцом стабильности, сытого благополучия и технологического превосходства, окончательно обанкротилась.
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