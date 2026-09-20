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Мостовой о «Динамо»: «Еще в прошлом году много раз говорил, что это хорошая команда, она и должна быть наверху. Их сгубила неправильная политика, то, что они творили. Сейчас поменялись местами с «Локо»

Александр Мостовой оценил ход борьбы за победу в Альфа-Банк РПЛ. «Группа команд, состоящая из «Зенита», «Краснодара» и остальных клубов, будет создавать друг другу интригу до последних туров чемпионата.

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