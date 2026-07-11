Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

В обновленной системе высшего образования четыре дисциплины – "История", "Философия", "Основы российской государственности" и "Русский язык" – будут в обязательном порядке изучаться при подготовке студентов любых специальностей.
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