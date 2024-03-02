Всемирный день дикой природы и Международный день писателя: какие еще сегодня, 3 марта 2024 года, отмечают праздники в мире и России Татьяна ОрлонскаяКаждый год 3 марта во всем мире отмечается Всемирный день писателя.
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